Причину «красного веера» в небе над Японией выяснили астрономы

По информации сайта «Аргументы и факты», в японских летописях красный знак упомянули 30 декабря 620 года. Согласно описаниям, он напоминал хвост фазана. Представители того времени восприняли подобное явление как дурное предзнаменование. Однако в настоящее время специалисты предполагают, что это была комета или северное сияние.

Ученые сравнили «красный веер» и данные о северных сияниях. Эксперты оформили карту магнитного поля Земли более 1,4 тысячи лет назад, когда Япония располагалась на широте около 33 градусов. Сейчас островное государство сместилось на 25 градусов.

Предполагается, что красный знак во время неизвестного явления оказался в зоне мощной магнитной бури. По мнению исследователей, именно она создала непривычную форму северного сияния.