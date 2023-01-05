Мир 05 января 2023, 23:54 Причиной задержания шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема назвали нарушение санкций ЕС Служба госбезопасности Латвии: Касема задержали из-за нарушения санкций ЕС РИА «Новости»

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Причиной задержания шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема стало подозрение в нарушении санкций Евросоюза. Об этом заявила Служба госбезопасности Латвии.

«Служба государственной безопасности задержала гражданина Латвии по подозрению в предоставлении экономических ресурсов <…> ресурсу, находящемуся под санкциями Евросоюза», — сообщила спецслужба.

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Журналиста задержали в рамках уголовного дела, которое завели по статье о возможном нарушении санкций ЕС. Служба госбезопасности в своем сообщении не стала писать фамилию Касема. Его назвали сотрудником агентства «Россия сегодня», занимающемся созданием контента.

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«Ему присвоен статус подозреваемого, в качестве меры безопасности он был задержан», — уточнили на сайте.

Касема задержали 3 января 2023 года. Рижский суд отправил его под стражу 5 января. Шеф-редактора уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация изучит обстоятельства задержания Касема. Журналист имеет латвийское гражданство, но несколько лет работает в Москве.