Мир 15 декабря 2022, 19:15 СМИ назвали причину взрыва в польской полиции из-за подарка от Украины Wyborcza: причиной взрыва в Польше стал выстрел из гранатомета, подаренного Украиной Pxhere

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Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал выстрел из гранатомета, который подарили коменданту полиции Ярославу Шимчику представители киевского режима. Такую версию выдвинуло польское издание Wyborcza, ссылаясь на свои источники.

По данным собеседника портала, особый подарок хранили в специальном помещении. Взрыв произошел, когда с гранатометом «играли находившиеся в комнате полицейские».

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Комендант полиции, который пострадал в результате происшествия, получил этот подарок во время рабочего визита на Украину в декабре. Там он встречался с руководителями украинской полиции и экстренных служб.

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Предположительно, Шимчика контузило от взрыва. Издание сообщило, что он временно лишился слуха.

Все случилось в штаб-квартире полиции в Варшаве 14 декабря в 07:50 утра по местному времени. От взрыва пострадал не только командир, но и гражданский сотрудник управления полиции. Второму госпитализация не потребовалась. В МВД страны сообщили, что коменданта госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей.