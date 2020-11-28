Причиной убийства ученого в Иране назвали разногласия из-за ядерной программы

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в беседе с «360», что Израиль вполне мог организовать покушение на иранского физика-ядерщика.

По мнению Журавлева, Израиль опасается ядерной программы Ирана, так как воспринимает ее как прямую угрозу себе.

«Это уже четвертое или пятое убийство физика-ядерщика за последние десять лет. Сегодняшнее — самое громкое, так как это был самый высокопоставленный чиновник», — пояснил Журавлев.

По его словам, Израиль — это первый претендент, кому оно могло быть выгодно. Америке ядерной программы Ирана бояться не стоит, а вот Израиль считает ее потенциальной угрозой.

«Сделает ли что-то Иран в ответ на действия Израиля — это вопрос», — добавил Журавлев.

Он пояснил, что Израиль вряд ли станет в открытую бомбить Иран, так как у вторых неплохая военная мощь, и воевать с ними непросто.

«Какие-то теракты — тоже вряд ли. Но то, что иранцы не оставят эту ситуацию, это очевидно», — уверен эксперт.

Также он напомнил, что нет никаких доказательств виновности Израиля и это могла быть провокация с третьей стороны.

Глава организации исследований и инноваций при иранском Минобороны Мохсен Фахризаде был убит в результате покушения в городе Абсард. Его автомобиль проезжал по одной из площадей, когда рядом взорвался Nissan. После этого началась стрельба. В Иране заявили, что считают ответственным за покушение Израиль.