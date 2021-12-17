Причиной пожара в японской клинике назвали поджог

Больницу в японском городе Осака могли поджечь. Об этом сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Смерть трех человек констатировали медики больницы Saiseikai Nakatsu Hospital после пожара на четвертом этаже одного из зданий в торговом районе Осаки.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания пострадали 28 человек, 27 из которых находились в критическом состоянии, судя по описанию, характерном для смерти, но которая еще не была подтверждена медиками.

На месте происшествия работали 34 пожарных бригады, которые справились с огнем.

Теперь полиция начала расследование из-за предполагаемой версии о поджоге. Свидетели случившегося рассказали, что загоревшаяся жидкость вытекла из пакета у пожилого мужчины.