Причиной отсутствия общей пресс-конференции в Женеве назвали ужасный опыт Трампа

У президентов двух государств Владимира Путина и Джо Байдена не будет пресс-конференции, потому что прошлая с Дональдом Трампом была ужасной с точки зрения интересов Америки. Таким мнением поделился экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

Он отметил, что хорошо знает историю советско- и российско-американских саммитов. Во времена, когда Макфол служил в Белом доме, были встречи как с пресс-конференциями, так и без.

«Я могу догадаться, почему сейчас не хотят общую пресс-конференцию. Потому что последняя в Хельсинки была ужасной для американских национальных интересов», — процитировало РИА «Новости» его слова.

Пресс-конференция прошла в 2018 году. Тогда на Дональда Трампа обрушился вал критики со стороны Демократической партии и СМИ.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве американский лидер Джо Байден проведет пресс-конференцию один. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер тоже отдельно пообщается с прессой. Известно, что одной из тем сегодняшней встречи станет рассмотрение вопроса дипломатической собственности.