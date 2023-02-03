Мир 03 февраля 2023, 20:25 Причиной несправедливости в мире назвали колониальные порядки Запада Турция назвала причиной глобальной несправедливости колониальные порядки Запада Pxhere

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Колониальные порядки, которые установили страны Запада, стали основой глобальной несправедливости мира. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Его процитировало агентство Anadolu.

Он отметил, что несправедливость процветала как во времена традиционных СМИ, так и в эпоху электронных медиа.

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«Чтобы привлечь внимание к сложившейся несправедливости, глава турецкого государства заявил, что „мир больше пяти“ и „более справедливый мир возможен“», — подчеркнул Алтун.

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Главной заботой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали привлечение внимания к мировой несправедливости. Глава государства также должен внести свой вклад в решение этой проблемы.

Алтун пояснил, что за мировой несправедливостью в разных сферах жизни скрывается установленный колониальный порядок и «система зависимостей» Запада.

«Выстроенная Западом колониальная система не могла и не может существовать без западной системы зависимости», — подчеркнул он.

Во время широкого использования интернета, добавил Алтун, ощущается великой революция в области коммуникации.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что управляющие европейскими странами Соединенные Штаты пытаются проводить такую же политику в Турции. Однако им это не удастся, отметил он.