Причиной массовых смертей слонов в Ботсване назвали токсин

Результатом двухмесячных исследований мора слонов в Ботсване стало предположение, что причиной из гибели мог стать естественный природный токсин. Исследователи исключили браконьерство и сибирскую язву из списка возможных факторов.

Об этом Reuters сообщил глава департамента дикой природы и национальных парков страны Сирил Таоло.

«Мы получили результаты анализов из других стран, включая Соединенные Штаты, и пока результаты показывают, почти нет вероятности того, что причиной мора может быть инфекционный патоген», — сказал Таоло. Он добавил, что сначала ученые изучат наиболее распространенные причины, затем исследуют наименее вероятные.

Предварительно, причиной гибели слонов могли стать природные токсины, попавшие в окружающую среду. Например, в водоемы.

Таоло подтвердил, что с начала явления погибло 281 животное.

Массовая гибель слонов была зафиксирована в апреле. У животных не было найдено признаков насильственной смерти. Большая часть туш была найдена рядом с водоемами в заповеднике Окаванго Дельта.