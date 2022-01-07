Причиной беспорядков в Казахстане назвали заговор

Бывший советник Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что за 40 минут до нападения на аэропорт Алма-Аты была дана команда полностью убрать оцепление и охрану. Происходящее в Казахстане он назвал заговором.

По мнению Ертысбаева, беспорядки в республике стали самым страшным кризисом на всем на постсоветском пространстве за 30 лет. Такое было бы невозможно осуществить без предателей в структурах власти, заявил он в эфире телеканала «Хабар 24».

Он указал на то, что радикалы, которые устроили погромы и поджоги административных зданий и офисов телеканалов, знали, где расположены склады с оружием. По его словам, Комитет национальной безопасности скрыл данные о том, что в горах Казахстана были созданы тренировочные лагеря для подготовки этих людей.

«Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал», — подчеркнул Ертысбаев.

Этот факт он расценил как государственное преступление.

Беспорядки продолжаются в Казахстане уже четвертый день. Президент республики обратился за помощью к ОДКБ, попросив власти стран-участниц ввести миротворцев. Накануне в Казахстан прибыли российские военнослужащие. Сегодня парламент Таджикистана сообщил об отправке 200 военных.