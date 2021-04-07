Причиной аварии с Ever Given в Суэцком канале признали вину капитана

Причиной коллапса с блокировкой Суэцкого канала из-за севшего на мель судна Ever Given стала человеческая ошибка. Об этом агентству Kyodo заявил глава администрации канала Усама Рабиа.

В управлении Суэцкого канала считают, что произошедшее с Ever Given стало следствием человеческой ошибки. Рабиа заявил, что капитан судна мог просчитаться при управлении или со скоростью движения.

Он подчеркнул, что хотя на судне присутствовал и лоцман от канала, администрация не несет ответственности за образовавшийся затор. Рабиа убежден, что никаких ошибок со стороны управления канала допущено не было.

Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. В результате движение было полностью заблокировано. Судно удалось снять с мели только 29 марта. К тому моменту в пробке стояло более 400 судов. Администрация канала оценила ущерб от ЧП более чем в миллиард долларов. Контейнеровоз на время расследования инцидента задержали вместе с грузом.

Во вторник в Суэцком канале сел на мель нефтяной танкер, но движение было оперативно восстановлено. Решение проблемы заняло около 10 минут.