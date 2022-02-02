Стало известно, из-за чего умерла победительница конкурса красоты Чесли Крист. Врачи подтвердили, что «Мисс США — 2019» покончила с собой, о чем написало издание People.

Причину смерти корреспондента издания Extra показало вскрытие. Ее констатировали в офисе главного медицинского эксперта Нью-Йорка. Девушке было 30 лет.

В американской полиции продолжают расследовать обстоятельства смерти звезды.

Перед смертью Крист опубликовала в Instagram фотографию, подписав ее словами: «Пусть этот день принесет вам мир и покой».

«Чесли воплощала любовь и служила другим через ее работу в качестве адвоката, борющегося за социальную справедливость, в качестве мисс США и в качестве ведущей на Extra», — сделала прощальное заявление для СМИ семья девушки.

О смерти Чесли Крист впервые стало известно утром 30 января, о найденном теле девушки написала газета The New York Post.