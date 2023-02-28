Мир 28 февраля 2023, 02:18 Причастных к убийству участника переговоров с Россией Киреева установили на Украине «Украинская правда»: следствие установило причастных к убийству агента разведки Киреева РИА «Новости»

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Следствие установило круг лиц, причастных к убийству агента военной разведки и украинского переговорщика с Россией Дениса Киреева. Банкира убили в центре Киева в марте 2022 года, сообщила «Украинская правда».

Следователи допросили порядка 20 свидетелей, провели ряд разыскных мероприятий и назначили 14 экспертиз, написало издание со ссылкой на собственные источники в Специализированной прокуратуре. Расследование длилось год, за это время подозрений никому не предъявили.

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Между тем, жена Киреева Ирина не раз выражала недовольство работой следствия. В частности, она категорически отрицает утверждение СБУ, что ее муж якобы работал на Россию. Супруга участника мирных переговоров с РФ считает, что его убили «представители госорганов». Она не понимает, почему за столь длительный срок следствие по делу не удалось завершить и тем более — наказать преступников.

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Об убийстве Дениса Киреева стало известно из сообщения депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского. По его словам, это сделали сотрудники СБУ при задержании банкира.

Позже Минобороны подтвердило гибель переговорщика. При этом ведомство назвало Киреева сотрудником Главного управления разведки и заявило, что он погиб при «выполнении спецзадания».

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Дениса Киреева, который был одним из представителей украинской делегации на переговорах с Россией, убили в марте 2022 года в машине Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, этот факт был зафиксирован в материалах расследования.