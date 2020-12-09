Причастных к убийству физика-ядерщика задержали в Иране

Иранские спецслужбы задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщил помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия», — заявил Абдоллахиан в эфире телеканала Al-Alam.

Никаких других подробностей он сообщать не стал. При этом добавил, что детали могут раскрыть службы безопасности. Кроме того, помощник председателя парламента отметил, что в ситуации с убийством ученого «сыграл свою роль» Израиль.

По его словам, к покушению могли приложить свои руки американские или другие спецслужбы. Абдоллахиан заявил, что уже были моменты, когда израильские власти для подобных целей привлекали зарубежные разведки и исполнителей из других стран.

Мохсен Фахризаде погиб 27 ноября после совершенного на него покушения. Ученого серьезно ранили, когда он ехал на машине по городу. Фахризаде умер в больнице. Он руководил организацией исследований и инноваций Минобороны Ирана. Власти страны обвинили в покушении Израиль и разведку «Моссад».