Мир 07 марта 2023, 13:15 Причастных к попытке взорвать российский самолет на аэродроме Мачулищи задержали в Белоруссии Лукашенко: в Белоруссии задержали террориста, пытавшегося взорвать российский самолет Telegram

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В Белоруссии задержали террориста украинских спецслужб и его пособников, причастных к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи. Об этом сообщил глава страны — члена Союзного государства Александр Лукашенко. Его процитировали журналисты агентства БелТА.

По словам Лукашенко, причастный к попытке диверсии имел российский и украинский паспорта. Также глава Белоруссии добавил, что этот человек проживал в Крыму.

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Также он отметил, что сотрудники СБУ и ЦРУ готовили ряд акций против Белоруссии.

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Двадцать шестого февраля стало известно, что на аэродроме Мачулищи якобы произошло два взрыва, в результате которых пострадали российский военно-транспортный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и снегоуборочная техника.

Спустя несколько дней, 1 марта, представители Минобороны Белоруссии показали видео, на котором считавшаяся поврежденной авиатехника показана в целости и сохранности. Сами известия о якобы произошедших взрывах в ведомстве назвали фейком.