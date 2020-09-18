Причастных к беспорядкам в Дижоне чеченцев задержали во Франции

Двух выходцев из Чечни задержали во французском Дижоне. Их связывают с прошедшими этим летом беспорядками в городе. Мужчин обвинили в насилии и сговоре.

Как сообщило издание France Info со ссылкой на заявление прокурора Дижона, обвинение предъявили 30-летнему жителю коммуны Доль и 30-летнему жителю Ниццы. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас они взяты под стражу.

Столкновения между арабами и чеченцами произошли в Дижоне в июне. Все началось с того, что 10 июня 16-летний выходец из Чечни недобро посмотрел на представителей магрибской общины в баре. После этого подростка избили. Его знакомый соотечественник тоже пострадал после того, как решил помочь парню.

Спустя два дня в центре города начались волнения. На улицы вышли десятки чеченцев. У них были ножи, бейсбольные биты, отвертки, молотки. Они ворвалась в кальян-бар Le Black Pearl.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, а заместитель прокурора Дижона рассказал о десятках раненых. В итоге чеченцы и арабы все-таки помирились. Представители магрибов признали вину членов своей общины и извинились перед чеченской стороной.