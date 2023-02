Мир 17 февраля 2023, 13:28 Причастность к диверсиям на «Северных потоках» подорвет авторитет США Журналист Херш предупредил США о колоссальных последствиях диверсий на «Северных потоках» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» скажутся на мировых позициях США и приведут к расколу НАТО. Последствия станут долгосрочными и глобальными. Об этом заявил автор расследования диверсий на трубопроводах, американский журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.

Он отметил, что после публикации расследования администрация президента США Джо Байдена не признала все представленные факты. Сначала поддержавшие расследование газеты The New York Times и The Washington Post прекратили публикацию материалов на эту тему.

Реклама

«Политические последствия, которые мы увидим в долгосрочной перспективе, для нас огромны. Вплоть до выхода некоторых стран из состава НАТО», — заявил Херш.

Реклама

Он добавил, что Байдену безразлична замерзающая без газа Европа. Ему важнее продолжать военный конфликт на Украине, в котором победу ему не одержать.

«Эта ситуация повлияла на понимание европейцев, что они оказались в полной энергетической зависимости от США», — отметил журналист.

После публикации статьи Сеймура Херша, в которой говорится о заложенной взрывчатке на трубопроводах во время учений НАТО в Балтийском море, постоянное представительство России в ООН созвало заседание Совета безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо организовать международное расследование после появления новых фактов о диверсиях на трубопроводах.