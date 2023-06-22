Мир 22 июня 2023, 18:00 Причастность яхты «Андромеда» к подрывам «Северных потоков» опровергли в Польше Rzeczpospolita: яхта «Андромеда» не имела отношения к взрывам на «Северных потоках» YouTube

Читать 360tv в

Яхта «Андромеда» не имела никакого отношения к терактам на газопроводах «Северный поток». Об этом говорится в материале польского издания Rzeczpospolita. Авторы публикации привели данные источника в прокуратуре.

«Заявления в некоторых СМИ о том, что „Андромеда“ имела отношение к подрывам „Северных потоков“, не находит доказательств в ходе расследования и полностью не соответствует действительности», — говорится в статье.

Реклама

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что неизвестные диверсанты при подрыве газопроводов использовали территорию Польшу для размещения своей оперативной базы. Также стало известно, что яхта заходила в польскую акваторию.

Представитель национальной безопасности Польши заверял, что ни один из граждан страны никак не причастен к происшествиям с газопроводами.

Теракты на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия настаивает на открытом и объективном расследовании ЧП.