Причастного к ликвидации Сулеймани военного США обнаружили мертвым

Офицер военно-воздушных сил (ВВС) США Джеймса Уиллиса найден мертвым на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Он считался одним из лиц, причастных к убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила Air Force Times.

Известно, что смерть 55-летнего Уиллиса не связана с боевыми действиями. Обстоятельства его гибели устанавливаются. Уиллис командовал эскадрильей ВВС «Красная лошадь». Он служил в Катаре, где поддерживал военную операцию Соединенных Штатов.

Командир погибшего Клиффорд Теони рассказал, что сослуживцы использовали все ресурсы для помощи его близким.

«Он был ценным членом нашей команды, и нам будет его очень не хватать», — подчеркнул Теони.

Как написал Telegram-канала WarGonzo, Уиллис был включен спецслужбами Ирана в список лиц, которые причастны к убийству генерала Касема Сулеймани — главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Командир «Аль-Кудс», бригадный генерал Исмаил Каани в январе 2021 года пообещал отомстить всем причастным к убийству Сулеймани.

«Вы не сможете больше расслабиться даже у себя дома, и не маловероятно, что отмщение застанет вас именно там», — сказал он. Его процитировала Lenta.ru.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в Багдаде при ракетном обстреле со стороны американских военных. Также были убиты сопровождающие его офицеры, а также Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.