Причастна ли «Хезболла» к наркотрафику в Россию? Ответил посол РФ в Ливане

Засыпкин напомнил, что информационный вброс о наркотрафике из Ливана в Россию сделали в августе 2019 года. По словам посла, это был явный заказ, чтобы одновременно бросить тень на «Хезболлу», российских и сирийских военных.

«По этому поводу можно лишь подтвердить, что в Ливане очень насыщенное поле дезинформации, с которой мы активно боремся», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в 90-е годы в Ливане были уничтожены основные поля конопли. До сих пор армия прочесывает местность для выявления посевов. При этом наибольшую тревогу у спецслужб Ливана вызывает синтетический наркотик каптагон, которые распространен у террористов.

«Ни одного сигнала о наркотрафике в Россию у них нет», — заверил посол.