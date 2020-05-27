Прибывших в Уфу вахтовиков отправят на двухнедельную самоизоляцию
Сотрудники Чаяндинского месторождения прилетели в аэропорт «Уфа». Их отправят на двухнедельную самоизоляцию, так как на месторождении был обнаружен коронавирус. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
Известно, что в Якутии перед вылетам работники прошли медосмотр и получили справки об отсутствии инфекции. Также после приземления в аэропорту им всем измерили температуру. Потом для перестраховки было решено отправить прибывших на двухнедельную самоизоляцию.
В целом в Якутии благоприятная эпидемическая обстановка и в дальнейшем подобные меры для людей без симптомов ОРВИ применяться не будут.