Прибывших в Уфу вахтовиков отправят на двухнедельную самоизоляцию

Известно, что в Якутии перед вылетам работники прошли медосмотр и получили справки об отсутствии инфекции. Также после приземления в аэропорту им всем измерили температуру. Потом для перестраховки было решено отправить прибывших на двухнедельную самоизоляцию.

В целом в Якутии благоприятная эпидемическая обстановка и в дальнейшем подобные меры для людей без симптомов ОРВИ применяться не будут.