Прибывшие в Сирию российские бомбардировщики Ту-22м3 полетали над Средиземным морем

Российские дальние бомбардировщики Ту-22м3, которые накануне прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии, совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря», — приводит агентство текст сообщения военного ведомства.

По данным Минобороны, летчики попрактиковались в выполнении задач в новых географических районах. Воздушное прикрытие полета обеспечили истребители Су-35. В воздухе самолеты провели три часа. Бомбардировщики подтвердили свою надежность в условиях жаркого климата.

Три бомбардировщика Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим 25 мая. Там завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Теперь авиабаза может принимать все самолеты, которые есть на вооружении ВС России.