Мир 02 сентября 2022, 06:01 Поделиться Telegram

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Viber Прибывшие на Запорожскую АЭС сотрудники ООН не станут искать виновных в обстрелах Дюжаррик: сотрудники ООН не получили мандат для определения виновных в обстрелах ЗАЭС Источник фото: РИА «Новости»

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Сопровождавшие миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сотрудники службы безопасности ООН обеспечивают только охрану экспертов. Мандата для определения источников обстрелов у них нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что водители и сотрудники службы безопасности продолжат поддерживать делегацию МАГАТЭ до окончания миссии.

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«Это люди занимаются персональной безопасностью, у них нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований», — заявил Дюжаррик, комментируя вопрос, могут ли сотрудники организации установить, откуда ведется обстрел станции.

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Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у международных экспертов и сотрудников станции сейчас одна цель — не допустить ядерной аварии.

Он подчеркнул, что со своей стороны организация приложит все усилия, чтобы договориться со всеми сторонами и обеспечить полную безопасность АЭС.

Как обстоят дела на АЭС специалистам МАГАТЭ показали сотрудники станции и глава делегации Росатома. Международным экспертам продемонстрировали пострадавшие при обстрелях ВСУ части АЭС.

Гросси в сопровождении части экспертов со станции уже уехал. Там остались только некоторые специалисты, которые продолжат свое наблюдение за ситуацией. Датой официального завершения миссии назвали 3 сентября.

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