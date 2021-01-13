Белый дом намерен ввести требование к пассажирам, прилетающим в США международными рейсами, предоставлять данные тестов о том, что они не заражены коронавирусом. Мера коснется как иностранцев, так и граждан Соединенных Штатов.

Об этом сообщила электронная версия газеты The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Скорее всего, власти объявят о новой норме в ближайшие сутки. Действовать она начнет, вероятно, 26 января.

Подобное требование уже было введено для прибывающих из Великобритании пассажиров. Авиакомпании в целом не возражают против новой нормы, но надеются на отмену других ограничений на перелеты, введенные из-за коронавируса.

Число инфицированных во всем мире превысило 90 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали свыше 1,9 миллиона пациентов.