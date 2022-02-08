Прибытие Макрона на встречу с Зеленским показали на видео

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Киев, где его встретил украинский коллега Владимир Зеленский. Главы стран с масками на лицах обменялись рукопожатиями и удалились на переговоры. Видео опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

Макрон и Зеленский проведут переговоры в Мариинском дворце.

Макрон отправился в Киев на встречу с Зеленским на следующий день после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен сообщал, что в Киев с Макроном также прилетит глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Посол России в Париже Алексей Мешков предположил, что Макрону в Киеве предстоит более тяжелый разговор, чем в Москве. По словам дипломата, на Украине нельзя рассчитывать на слова собеседника.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве с интересом ожидают сигналов, которые Макрон привезет из Москвы. Он сказал, что украинцы открыты к диалогу, но их «никто не сможет заставить» пересечь «красные линии», передала газета «Известия».

В Кремле ранее опровергли сообщения СМИ, что Путин и Макрон на переговорах в Москве заключили сделку по Украине, написала «Газета.ru».