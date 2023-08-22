Мир 22 августа 2023, 16:49 Прибытие делегации Минобороны России в Ливию попало на видео Делегация Минобороны России прибыла с первым официальным визитом в Ливию

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Представители Минобороны России прибыли в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара. Об этом сообщила пресс-служба министерства и опубликовала видео в своем Telegram-канале.

«Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров», — отметили в ведомстве.

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Во главе делегации — заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал — полковник Юнус-Бек Евкуров. Стороны обсудят взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом и другие вопросы, сообщил RT.

Официальный визит в Ливию подготовили на военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходил в Московской области. За неделю работы его посетили более миллиона человек, в том числе представители оборонно-промышленных комплексов из разных стран, а также официальные делегации из 83 государств.

На форуме показывали новейшие российские разработки. Одними из них стали останавливающий кровь «тканевый пистолет», а также тренажеры для обучения операторов беспилотников.