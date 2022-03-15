Автобусы для эвакуации почти тысячи человек из Мариуполя прибыли в ДНР

Колонна из 17 автобусов и 25 транспортных средств МЧС прибыла в Донецкую Народную Республику из Ростовской области. Все они направляются в Мариуполь, откуда должны будут эвакуировать почти тысячу мирных жителей, 200 из них — иностранцы, сообщил телеканал «Звезда».

Среди людей, которых должны эвакуировать, также есть 70 сотрудников ОБСЕ, граждане Казахстана, Турции и других стран.

Военные ДНР при поддержке ВС РФ смогли разблокировать Мариуполь. После этого стала возможна эвакуация горожан. Накануне туда приехало 50 автобусов. Помимо этого, людям привезли еду и лекарства. В общей сложности 14 марта в Мариуполь привезли 450 тонн гуманитарной помощи.