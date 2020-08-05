Самолет с российскими спасателями прибыл в Бейрут. Видео

Все прибывшие сотрудники ведомства будут оказывать помощь пострадавшим в результате взрыва в порту столицы Ливана.

На пути в Бейрут находятся еще два самолета Ил-76. Два борта доставят в врачей, аэромобильный госпиталь и сотрудников Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавируса.

Всего МЧС планирует провести пять рейсов в Бейрут, чтобы доставить на место 150 российских специалистов.

В столице Ливана развернут мобильный госпиталь отряда «Центроспас». За сутки он может оказать медицинскую помощь 200 пострадавшим. Стационар рассчитан на размещение 50 человек.

Видео из аэропорта Бейрута опубликовало РИА «Новости» на своем канале в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, что борт уже прибыл. К нему придвинули телескопический трап, чтобы специалисты могли выйти.

В результате детонации нескольких тонн аммиачной селитры в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По последним данным, погибли 135 человек, ранения различной степени тяжести получили более пяти тысяч человек.

Взрывная волна разрушила множество зданий, в том числе жилые дома. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что без жилья остались более 300 тысяч граждан. Власти размещают их в гостиницах и ищут новые дома. Всех оставшихся без крова обеспечили пищей и водой.

Ближайшие две недели столица Ливана проведет в режиме чрезвычайного положения. Власти страны объявили траур по погибшим. Местные спасатели занимаются разбором завалов, так что количество убитых и раненых может увеличиться.

Сдетонировавшее вещество хранилось почти шесть лет на таможенном складе в порту. Власти Ливана потребовали отправить под домашний арест руководителей гавани, которые допустили халатность при хранении опасных материалов.