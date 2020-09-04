Прибыль Lego выросла на 11% в первом полугодии 2020-го
За первое полугодие 2020-го доходы Lego Group составили 2,5 миллиарда долларов, а операционная прибыль достигла 619 миллионов долларов, прибавив 11%, пишет газета «Ведомости». Компания лидирует на мировом рынке по обоим показателям.
За указанный период продажи Lego выросли на 14% по сравнению с первым полугодием 2019-го. В первые месяцы второго полугодия продажи продолжают расти, сообщил гендиректор компании Нильс Кристиансен.
Ключевую роль в успехах Lego Group сыграли инвестиции в развитие онлайн-продаж. Пандемия коронавируса застопорила физические продажи — 616 магазинов Lego по всему миру были закрыты, — в то время, как онлайн-торговля только ускорилась.
А вот у американских конкурентов Lego — производителя игрушек и настольных игр Hasbro и компании Mattel, — дела обстоят хуже. За тот же период продажи Hasbro упали на 14%, а Mattel — на 19% по сравнению с первым полугодием 2019-го. Руководство компаний связывает это именно с закрытием магазинов из-за коронавируса.