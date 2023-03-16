Мир 16 марта 2023, 19:01 Прибыль концерна Rheinmetall пошла на рекорд на фоне конфликта на Украине Концерн Rheinmetall получил рекордную прибыль на фоне конфликта на Украине YouTube

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил за 2022 год рекордную прибыль в 754 миллиона евро. В 2021 году показатель составлял на 27% меньше, сообщил «Коммерсант».

По мнению главы Rheinmetall Армина Паппергера, во многом рост прибыли был связан с украинским конфликтом. Но он охарактеризовал его как «войну в Европе».

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«Эпохальный сдвиг и война в Европе также открыли новую эру для Rheinmetall», — сказал Паппергер.

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Он отметил, что многие страны признали необходимость активизировать усилия по обеспечению безопасности.

Согласно отчетности на сайте концерна, Rheinmetall ожидает, что объемы продаж в 2023 году вырастут до 7,4–7,6 миллиарда евро. В минувшем года они составили 6,4 миллиарда евро.

Концерн Rheinmetall является крупнейшим производителем военной техники и вооружения в Германии и во всей Европе. Ранее Паппергер заявлял, что компания допускает строительство на Украине танкового завода, который мог бы давать ВСУ по меньшей мере 600–800 танков.