16 марта 2023, 19:01
Прибыль концерна Rheinmetall пошла на рекорд на фоне конфликта на Украине
Концерн Rheinmetall получил рекордную прибыль на фоне конфликта на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил за 2022 год рекордную прибыль в 754 миллиона евро. В 2021 году показатель составлял на 27% меньше, сообщил «Коммерсант».
По мнению главы Rheinmetall Армина Паппергера, во многом рост прибыли был связан с украинским конфликтом. Но он охарактеризовал его как «войну в Европе».
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«Эпохальный сдвиг и война в Европе также открыли новую эру для Rheinmetall», — сказал Паппергер.
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Он отметил, что многие страны признали необходимость активизировать усилия по обеспечению безопасности.
Согласно отчетности на сайте концерна, Rheinmetall ожидает, что объемы продаж в 2023 году вырастут до 7,4–7,6 миллиарда евро. В минувшем года они составили 6,4 миллиарда евро.
Концерн Rheinmetall является крупнейшим производителем военной техники и вооружения в Германии и во всей Европе. Ранее Паппергер заявлял, что компания допускает строительство на Украине танкового завода, который мог бы давать ВСУ по меньшей мере 600–800 танков.
Германия
Оружие
Украина
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