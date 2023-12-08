Мир 08 декабря 2023, 10:13 Приближающейся победы России на Украине испугались в Европе The Telegraph: приближающая победа России на Украине вызывает опасения в Европе РИА «Новости»

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В Европе начали опасаться из-за положения дел в украинском конфликте. Об этом в своей статье для The Telegraph написал обозреватель Кон Кафлин.

«Нельзя игнорировать возможность того, что [президент России Владимир] Путин выйдет победителем из этого конфликта со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы», — подчеркнул журналист.

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По словам Кафлина, такой сценарий станет серьезной проблемой для НАТО, так как это подорвет способность альянса противостоять России, учитывая всю поддержку, которую блок оказывал Украине.

Отдельно обозреватель отметил, что неспособность ВСУ совершить прорыв в контрнаступлении фактически свела на нет все оптимистичные заявления президента Украины Владимира Зеленского и его окружения о победе страны.

«Их нарратив рискует скатиться к взаимным обвинениям из-за отказа западных союзников предоставить ВСУ необходимое вооружение», — подчеркнул Кафлин.

Журналист заметил, что даже в администрации президента США бытует мнение о том, что стране следовало бы не продолжать военную кампанию, в которой у украинских властей крайне мало шансов выиграть, а начать давить на Зеленского для заключения мира.