Прибалтика выступит против смягчения санкций по экспорту зерна из России

Страны Прибалтики могут выступить против снятия ограничений на экспорт российского продовольствия. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Больше всего в отмене рестрикций заинтересованы страны Западной Европы, они хотят побыстрее наладить разрушенный сельскохозяйственный рынок.

«Как и во многих вопросах, я думаю, что трудность будет заключаться в необходимости принять решение всеми 27 членами Евросоюза консенсусом… Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения», — считает Мариани.

ООН направила на Запад объяснения по экспорту российского продовольствия и удобрений в условиях санкций, рассказал источник издания.

Меморандум о необходимости снятия ограничений на экспорт российского продовольствия подписали 22 июля в Турции. Срок его действия — три года. Он направлен на устранение созданных США и ЕС препятствий в сферах финансов, страхования и логистики.