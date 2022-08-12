Прибалтика выступит против смягчения санкций по экспорту зерна из России
Евродепутат Мариани: Прибалтика может быть против смягчения санкций по экспорту зерна из РФ
Страны Прибалтики могут выступить против снятия ограничений на экспорт российского продовольствия. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Больше всего в отмене рестрикций заинтересованы страны Западной Европы, они хотят побыстрее наладить разрушенный сельскохозяйственный рынок.
«Как и во многих вопросах, я думаю, что трудность будет заключаться в необходимости принять решение всеми 27 членами Евросоюза консенсусом… Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения», — считает Мариани.
ООН направила на Запад объяснения по экспорту российского продовольствия и удобрений в условиях санкций, рассказал источник издания.
Меморандум о необходимости снятия ограничений на экспорт российского продовольствия подписали 22 июля в Турции. Срок его действия — три года. Он направлен на устранение созданных США и ЕС препятствий в сферах финансов, страхования и логистики.