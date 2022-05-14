Прибалтика предложила НАТО расширить военное присутствие на своей территории

Балтийские страны составили для НАТО предложения по укреплению сил блока на своих территориях. В каждом из государств и во всем восточном крыле альянса необходимо создать четкую структуру военного управления.

Заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон уточнила, что подобная структура должна появиться на уровне военных подразделений. Ее слова привел портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Мы хотим, чтобы те страны-союзники, которые уже находятся в Эстонии, еще больше увеличили объемы предоставляемых альянсом военных сил в Эстонии», — процитировало Дунетон РИА «Новости».

Замглавы эстонского Минобороны подчеркнула, что в числе разработанных инициатив — «развертывание дополнительных оборонительных сил НАТО на территории стран Балтии».

Конкретные предложения Прибалтики альянсу, по словам Дуентон, пока публиковать не будут. В Минобороны Эстонии заявили, что запросы страны, хоть и учитываются, но не в первоначальном объеме.