Прибалтика изъявила желание изолировать Россию от европейского сообщества | 360°

Мир 05 ноября 2022, 07:49 Прибалтика изъявила желание изолировать Россию от европейского сообщества RT: Латвия, Литва и Эстония решили «изолировать Россию от европейского сообщества»

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Балтийская ассамблея — совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии — сообщила о намерении «изолировать Россию от европейского сообщества». Об этом сообщили в RT.

«Балтийская ассамблея… подчеркивает огромную необходимость для балтийских государств в единстве в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества», — говорится в резолюции, принятой по итогам 41-й сессии.

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Прибалты также призвали разработать план восстановления Украины на деньги России. Они также заявили о необходимости укрепить и расширить оборонное сотрудничество между балтийскими государствами «для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий». При этом парламентарии отметили «важность и необходимость перманентного присутствия США» в регионе.

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Ранее СМИ сообщили о смертельной угрозе для финнов после разрыва отношений с Россией. Из-за отказа от российских энергоносителей страну в зимний период ждут веерные отключения подачи электроэнергии, при которых люди окажутся в опасности и могут замерзнуть.