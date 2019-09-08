При землетрясении в Китае пострадали 29 человек
Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает правительство города Нэйцзян.
По имеющимся данным, обрушились 17 зданий, еще у 215 есть повреждения.
Землетрясение произошло утром в воскресенье, 8 сентября, в 6:42 по местному времени (1:42 по Москве) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. При этом подземные толчки ощущались в нескольких уездах. Эпицентр землетрясения залегал на глубине десяти километров.
Отмечается, что разрушения произошли в основном в сельской местности. Постройки в таких районах достаточно ветхие, а из-за того, что землетрясение произошло рано утром, когда большая часть местных жителей еще спала, количество пострадавших, а также тех, кто оказался под завалами собственных домов, быстро увеличивается.
Управлением общественной безопасности городского округа Нэйцзян было направлено в район ЧП порядка 600 полицейских, на месте работают спасатели и пожарные.
Власти распространили в соцсетях видеозаписи и изображения о том, как нужно вести себя при землетрясении, а также в случае, если человек оказался под завалами.