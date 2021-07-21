При взрыве в доме в США погиб человек

Взрыв произошел в доме на Бедфорд-авеню в Лакаванне (штат Нью-Йорк, США). в результате происшествия погибла 92-летняя Ирен Санок, сообщило издание WIVB.com.

Больше никто из жителей района не пострадал, уточняется в материале. В доме, где произошел взрыв, других людей не было. К приезду полиции и пожарных служб дом был полностью разрушен. Фундамент здания горел.

Последствия взрыва ощутили не только жители ближайших домов, но и населенных пунктов. В общей сложности, по сообщениям пожарных, было повреждено семь домов. Сейчас специалистам предстоит оценить степень нанесенного ущерба.

Что стало причиной взрыва пока не ясно. Как отметило издание, расследование этого происшествия, предположительно, будет длиться несколько дней.

Накануне в Далласе (штат Техас, США) произошел взрыв в жилом доме. Пострадали минимум шесть человек, среди них трое детей. Взрыв был настолько мощным, что полностью разрушил здание, а также повредил три соседних дома.