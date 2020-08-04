При взрыве в Бейруте пострадала сотрудница посольства России

«Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания», — рассказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшему дипломату была оказана медицинская помощь.

Взрыв прогремел сегодня, примерно в шесть часов вечера, в порту города. Сначала власти говорили, взрыв мог прогреметь на корабле с пиротехникой. Позже стало известно, что, вероятно, взорвались какие-то иные вещества. Правоохранители выясняют причины детонации.

В домах города даже в километрах от эпицентра выбило стекла, оторвало балконы, разрушило перекрытия и потолки, взрыв был слышен в других городах страны и на Кипре. Сотни людей пострадали, как минимум десять человек погибли.

Телеканал «360» ведет прямую трансляцию с места событий.