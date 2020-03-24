Рынок американских акций потерял набранный при Трампе рост

Индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших компаний США, на торгах 23 марта упал ниже уровня января 2017 года. В это время состоялась инаугурация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Индекс Dow Jones рухнул до уровня дня президентских выборов в 2016 году, но потом отыграл падение.

Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на данные торгов. Рынок оказались в минусе на фоне того, что сенат США не смог принять предложенный администрацией пакет экономической помощи размером в два триллиона долларов. Он предусматривает предоставление в виде займов и гарантий по кредитам на 500 миллиардов долларов для проблемных компаний, штатов и населенных пунктов.

Однако сенаторам не удалось выработать четких критериев по определению фирм, имеющих право на получение помощи. Непонятно также, надо ли требовать от этих компаний сохранения рабочих мест.

Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила о новых мерах поддержки экономики в условиях распространения коронавируса в стране. В объявлении на сайте регулятора сказано, что будут сняты ограничения на покупку облигаций правительства (до 500 миллиардов долларов) и ценных бумаг ипотечных агентств (200 миллиардов долларов). ФРС анонсировала выделение 300 миллиардов долларов для кредитов американцам и бизнесу.

Регулятор в рамках поддержки фондового рынка США 12 марта выделил 1,5 триллиона долларов и 16 марта экстренно снизил базовую ставку.

Зарубежные эксперты заявили, что снижение деловой активности, вызванное коронавирусом и падением цен на нефть, является началом глобального экономического кризиса.