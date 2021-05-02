Стрельба произошла в казино в американском штате Висконсин. По данным телеканала CBS, пострадали семь человек.

По данным полиции, инцидент произошел в пригороде Грин-Бэй в казино «Онейда». Сейчас подозреваемый задержан. Правоохранители осматривают здание.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.

В социальных сетях публикуются кадры с места происшествия. На видеозаписях можно увидеть много патрульных машин, которые находятся возле здания казино. Также на некоторых записях слышны звуки, похожие на выстрелы.

«Все заведения казино „Онейда“ будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Мы опубликуем информацию по мере ее поступления», — говорится на странице казино в Twitter.

Людей попросили не приближаться к месту, где велась стрельба. На данный момент причина ЧП неизвестна.

В апреле в штате Индианаполис в США неизвестный открыл стрельбу в одном из филиалов почтовой компании FedEx. В результате происшествия, огнестрельные ранения получили несколько человек. Офицер общественной информации IMPD Уильям Янг отметил, что полиция квалифицирует этот инцидент как «массовый несчастный случай».