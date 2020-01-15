При стрельбе в школе Техаса убит ученик

Неизвестный устроил стрельбу в техасской школе. Погиб один из учащихся. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Подозреваемого задержала полиция.

Звуки выстрелов раздались в учебном заведении американского города Хьюстон 14 января, сообщил телеканал KPRC2.

В полиции уточнили, что раненого подростка увезли на скорой. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался.

Стрелявший с места происшествия скрылся. Правоохранители, указано в материале, задержали его и еще одного человека, причастного к случившемуся.

По имеющимся данным, стрелок учился в той же школе, куда пришел с оружием. Об этом своей матери рассказал один из школьников.

«Он сказал, что приятель только что застрелил другого его знакомого в школе», — поделилась женщина.

В соцсетях указано, что жертвой стал 16-летний подросток.

Занятия в школе 15 января отменили. Руководство учебного заведения выразило свои соболезнования в связи с кончиной ученика его семье и близким.

«Это трагическая потеря для нашего школьного сообщества и города», — добавили местные власти.

Это уже не первый случай стрельбы в иностранных школах в 2020 году. В мексиканском Торреоне в начале января мальчик расстрелял детей, учительницу и покончил с собой.