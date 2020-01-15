    15 января 2020, 06:15

    При стрельбе в школе Техаса убит ученик

    Александра Ломейко

    Неизвестный устроил стрельбу в техасской школе. Погиб один из учащихся. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Подозреваемого задержала полиция.
    При стрельбе в школе Техаса убит ученик

    Звуки выстрелов раздались в учебном заведении американского города Хьюстон 14 января, сообщил телеканал KPRC2.

    В полиции уточнили, что раненого подростка увезли на скорой. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался.

    Стрелявший с места происшествия скрылся. Правоохранители, указано в материале, задержали его и еще одного человека, причастного к случившемуся.

    По имеющимся данным, стрелок учился в той же школе, куда пришел с оружием. Об этом своей матери рассказал один из школьников.

    «Он сказал, что приятель только что застрелил другого его знакомого в школе», — поделилась женщина.

    В соцсетях указано, что жертвой стал 16-летний подросток.

    Занятия в школе 15 января отменили. Руководство учебного заведения выразило свои соболезнования в связи с кончиной ученика его семье и близким.

    «Это трагическая потеря для нашего школьного сообщества и города», — добавили местные власти.

    Это уже не первый случай стрельбы в иностранных школах в 2020 году. В мексиканском Торреоне в начале января мальчик расстрелял детей, учительницу и покончил с собой.