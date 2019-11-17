При стрельбе в Сан-Диего погибли пять человек

По данным полиции, рано утром в субботу в службу 911 поступил звонок, но в трубке были слышны только звуки спора. Следующий звонок поступил от соседей, они рассказали правоохранителям об услышанных выстрелах.

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Приехавший на место вызова наряд увидел через окно лежавшего в доме ребенка, вокруг которого была кровь. Правоохранители зашли в дом, где обнаружили мужчину и женщину, а также трехлетнего ребенка. Все они были мертвы. Еще двое детей пяти и девяти лет позже скончались в больнице. Одиннадцатилетний мальчик был прооперирован. Информации о его состоянии не сообщается.

По информации телеканала, в доме, где произошло преступление, проживала женщина вместе с четырьмя детьми. Кем им приходился мужчина, тело которого было обнаружено в доме, сейчас устанавливают правоохранители. По предварительной версии полиции, подозреваемый находится в числе погибших. Однако мужчина эти или женщина, правоохранители не уточняют.