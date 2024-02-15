Мир 15 февраля 2024, 09:58 При стрельбе в Канзас-Сити пострадали 29 человек CNN: число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити в США выросло до 29 Kyle Mazza / Global Look Press

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При стрельбе в Канзас-Сити в Соединенных Штатах пострадали 29 человек. Огнестрельные ранения получили 19 из них. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на медиков.

«По меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы со смертельным исходом», — указали в материале.

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Известно об одном погибшем. Как уточнил CNN, в медицинских учреждениях сообщили, что 19 человек получили огнестрельные ранения.

Среди пострадавших — 11 детей от шести до 15 лет. Из них огнестрельные ранения зафиксировали у девяти ребят.

Стрельба произошла накануне. Огонь открыли возле одного из гаражей в районе Юнион-Стейшн, когда фанаты шли с парада команды Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс». При этом безопасность на улице контролировали примерно 800 правоохранителей. Глава полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сообщил, что трех подозреваемых в стрельбе уже задержали.

Президент США Джо Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в стране. Он сообщил, что с начала 2024 года в Штатах подобных эпизодов произошло больше, чем прошло дней.