При разгоне протестов в Белоруссии задержали более 300 человек

Также единичные задержания проходили в Витебске, Гродно, Бресте, Могилеве, Жлобине и Молодечно. В белорусской столице против демонстрантов, собжравшихся у стелы «Минск — город-герой» использовали водометы. В какой-то момент там раздался звук взрыва, и в воздухе повисло облако дыма. Выяснилось, что это саперы подорвали на месте неразорвавшуюся гранату.

При задержаниях произошли столкновения активистов с сотрудниками ОМОНа, официальной информации о пострадавших нет. В соцсетях сообщают, что к Московскому РУВД города приезжало несколько машин скорой помощи. После разгона протестующих в центре Минска открыли станции метро и вновь заработал мобильный интернет. Несколько активистов собрались около ТЦ «Рига», в пяти километрах от минской стелы.