При пересчете в Джорджии найдено 2,6 тысячи неучтенных голосов

После пересчета бюллетеней избирателей на президентских выборах в США в штате Джорджия было найдено более 2,6 тысячи неучтенных голосов из разных округов. Возможно, сотрудники окружных избирательных комиссий не сумели загрузить документы в сканер бюллетеней.

В беседе с местной газетой Atlanta Journal-Constitution сотрудник избиркома Джорджии Гэбриел Стерлинг усомнился, что это была всего лишь ошибка и призвал главу избиркома округа подать в отставку. В соответствии с открывшимися данными, за действующего президента США отдали свои голоса 1643 голоса, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 865. Это незначительно, но все-таки уменьшает разрыв в 14 тысяч голосов между ними.

«Это не оборудование. Это человек, не выполняющий свою работу должным образом. Это такая ситуация, которая требует смены высшего руководства», — заявил Стерлинг.

Председатель Республиканской партии округа Флойд штата Джорджия Люк Мартин утверждает, что бюллетени были поданы во время досрочного голосования в здании администрации округа Флойд, где и находится офис избиркома.

По его словам, более половины из пяти тысяч поданных и распечатанных на сканере бюллетеней не было зарегистрировано.

«Это очень беспокоит. Но это не кажется широко распространенной проблемой. Я рад, что проверка выявила это, и важно, чтобы все голоса были подсчитаны», — подчеркнул республиканец.

Ранее Трамп подал в суд иск с требованием о пересчете голосов в Джорджии, которая дает победителю голоса 16 выборщиков и может определить исход выборов. При этом его советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен допустил, что Джо Байден может все-таки выиграть выборы.