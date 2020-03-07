При отмене Олимпиады-2020 Япония может потерять более $74 млрд

Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом многие страны отменяют мероприятия и закрывают фестивали и выставки. Это делается в целях безопасности. Под угрозу срыва попали и летние Олимпийские игры в Токио. В случае их отмены Япония может потерять 7,8 триллиона иен (что равняется 74,3 миллиарда долларов).

Такие подсчеты японской финансовой компании SMBC Nikko Securities приводит агентство Киодо. Компания подсчитала, что отмена Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса рост ВВП страны сократится на 1,4% в год.

В компании считают, что проведение ОИ-2020 создает спрос на товары и услуги объемом в 670 миллиардов иен (что равняется примерно 6,5 миллиарда долларов). Расчеты SMBC Nikko Securities при этом строит на том предположении, что Олимпиада может быть отменена, если до июля ситуация вокруг коронавируса не нормализуется.

Общее число заболевших Covid-19 в мире превысило 102 тысячи, больше 3,4 тысячи человек погибли. Первые строчки по количеству заразившихся занимают Китай, Южная Корея, Италия и Иран. В Японии число заболевших новым типом коронавируса составляет более 1,1 тысячи человек. Состояние 60 человек оценивается как тяжелое. Эти пациенты или находятся в реанимации, или им проводится искусственная вентиляция легких. Погибли 12 человек.