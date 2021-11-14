При обстреле боевиков в Идлибе погибли двое сирийских военных

В результате обстрелов террористами правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб двое военных армии Сирии погибли, еще двое были ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами <…> два сирийских военнослужащих погибли и один получил ранение. В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами <…> был ранен один сирийский военнослужащий», — сообщил Кулить на брифинге. Его слова привел «Интерфакс».

За прошедшие сутки, как отметил контр-адмирал, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов со стороны позиций террористов. В провинции Алеппо было зафиксировано пять обстрелов, в Идлибе — четыре, в Латакии — один.