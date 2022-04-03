При обстрелах со стороны ВСУ пострадали 11 жителей Мариуполя

ВСУ обстреляли районы Мариуполя, которые перешли под контроль ДНР. В результате пострадали 11 мирных жителей. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«11 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов районов Мариуполя, перешедших под контроль ДНР», — сказано в сообщении представительства в Telegram.

Среди пострадавших мужчины 1980, 1976, 1982, 1994 годов рождения и женщины 2002, 1967, 1981, 1974, 1982, 1955, 1972 годов рождения.

Всех пострадавших доставили в больницы республики. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.