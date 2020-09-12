Не менее 50 человек погибли при обрушении добывающей золото шахты на востоке Демократической Республики Конго. Рабочие находились в трех стволах нерегулируемого рудника, когда из-за проливных дождей их засыпало землей.

По данным The Guardian, шахта разрабатывалась без соблюдения правил безопасности. Представитель канадской золотодобывающей компании Banro Corporation уже опроверг сообщения, что рудник принадлежал концессии, входящей в структуру корпорации.

«Все эти три ствола заполнены водой. Команда спасателей с мотопомпами на месте, чтобы попытаться найти тела жертв. Там действительно несколько десятков погибших», — заявил мэр города Бундиа Мпила Александр.

В провинции Южное Киву добывается почти все золото Конго, но методы добычи этого драгоценного металла очень опасны и примитивны. Аварии на полуподпольных шахтах являются частым явление. В октябре 2019 года на заброшенном золотом руднике из-за оползня погибли 16 рабочих. В июне того же года 43 шахтера стали жертвами другого оползня.