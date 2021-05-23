При крушении фуникулера в Италии погибли 8 человек

В воскресенье в Италии рухнула кабина фуникулера. В результате погибли восемь человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой представителя горноспасательной и спелеологической службы северной области Пьемонт.

«В кабине находились 10 человек, подтверждаю, что восемь из них погибли. Два ребенка в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина», — сказал он.

Источник фото: пресс-служба горноспасательной службы северной области Пьемонт.

Крушение произошло за 100 метров до вершины горы Монтероне высотой 1,5 тысячи метров. Канатная дорога соединяет ее с населенным пунктом Стреза на берегу озера Лаго Маджоре. На месте продолжают работать спасательные службы, началось опознание погибших. Во время локдауна фуникулер был закрыт, он заработал всего месяц назад. Что стало причиной падения, пока неизвестно.

Прошлым летом в Набережных Челнах часть кабины отвалилась от аттракциона «Веселые горки». В тот момент в ней находились люди. Считается, что причиной стали сломанные крепления кабины вагончика. О пострадавших информации не поступало.