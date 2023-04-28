Мир 28 апреля 2023, 12:26 Президенты Словакии и Чехии приехали в Киев с опозданием на два часа Deník N: президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел приехали на Украину РИА «Новости»

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Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли на Украину, сообщило Deník N. По информации чешского издания, политики приехали в Киев на поезде с двухчасовым опозданием.

После приезда Павел и Чапутова отправились в Бородянку, расположенную в пригороде Киева. В рабочем графике лидеров двух стран также запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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По данным Deník N, поездка Петра Павла — первый визит президента Чехии в эту страну, начиная с 2013 года — тогда в республику ездил Милош Земан.

Зеленский пока никак не прокомментировал прибытие лидеров Чехии и Словакии в страну.

Ранее бывший премьер Словакии и действующий лидер парламентской оппозиции Роберт Фицо заявил, что готов прекратить поставлять оружие Украине в случае победы партии на выборах.