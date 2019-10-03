Президенты Литвы и Латвии обсудили поставки электричества Белорусской АЭС

Литва считает, что Белорусская АЭС не безопасна, поэтому на законодательном уровне запретила поставки электроэнергии из страны. Вильнюс призвал страны Европы поступить таким же образом, однако не добился согласия. При этом эксперты МАГАТЭ не считают Белорусскую АЭС опасной.

Гитанас Науседа и Эгилс Левитс не смогли прийти к общему мнению по блокировке данной АЭС. Вместо этого они пришли к выводу, что от Белоруссии необходимо потребовать соблюдения стандартов безопасности на атомной электростанции.

Президент Литвы считает, что разногласия помешают отключению электросетей стран Балтии от постсоветского энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и их синхронизации с ЛЭП Западной Европы. В свою очередь, Латвия намерена заняться импортом электроэнергии из России. Литовские эксперты считают, что электричество Белорусской АЭС может попасть в Литву, несмотря на запрет.